На Урале нашли тело женщины, ушедшей в лес за ягодами 10 дней назад

В Свердловской области 64-летняя женщина ушла в лес за ягодами и не вернулась
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Свердловской области нашли тело пенсионерки, которая ушла в лес и не вернулась. Об этом E1.RU сообщил родственник пропавшей.

Поиски 64-летней Галины Помазкиной из деревни Крутихи Режевского района начались 8 сентября, хотя женщина ушла в лес еще за два дня до этого. Родные утверждали, что Галина Григорьевна хорошо ориентируется на местности.

Известно, что пенсионерка отправилась за ягодами. Пострадавшую искали волонтеры и полицейские. Сегодня поиски прекратились, так как тело пропавшей было найдено в лесу. Что конкретно с ней произошло, пока не установлено.

До этого жительница Рязанской области потерялась и три ночи провела в лесу. По словам дочери пенсионерки, ее 84-летняя мать потеряла телефон в первый же вечер, а затем три дня пила воду из луж, собирала росу с листьев и спала, укрываясь лапником. Кроме того, обессиленной женщине пришлось съесть гроздь рябины. Трое суток ее искали жители деревни, друзья и знакомы, а также поисковики-добровольцы. В итоге Ларису Яновну нашли грибники в 8 км от ее родной деревни.

Ранее в лесах Кузбасса пропали восемь грибников.

