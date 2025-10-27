На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет мультиформатная конференция Tech Week

Конференция Tech Week объединит экспертов в области технологий и бизнеса
true
true
true
close
Пресс-служба TECH WEEK

В Москве с 17 по 19 ноября пройдет мультиформатная конференция Tech Week, посвященная цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновациям. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На конференции соберутся ведущие эксперты и представители компаний для обмена опытом, обсуждения реальных кейсов и демонстрации новейших разработок. Особое внимание будет уделено отечественным решениям и ключевым трендам отрасли.

«Tech Week — это уникальная площадка, где пересекаются идеи, технологии и бизнес. Мы стремимся создать среду для вдохновения и сотрудничества, которая поможет участникам оставаться на передовой развития технологий», — отметила гендиректор конференции Елена Алончикова.

Программа мероприятия включает девять тематических направлений. Среди них — искусственный интеллект, облачные технологии, HR Tech, кибербезопасность, финтех, автоматизация бизнес-процессов и другие. На главной сцене выступят ведущие эксперты и основатели технологических компаний, которые представят инновации будущего.

Участники смогут принять участие в интерактивных форматах: менторской гостиной, зоне практикумов, мастермайнде, speed networking и хакатоне. Также запланирован кейс-чемпионат, где команды будут решать реальные бизнес-задачи компаний.

Отмечается, что организатором Tech Week выступает корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении масштабных мероприятий.

Напомним, ежегодно конференция собирает более 3000 представителей бизнес-сообщества, способствуя формированию единой технологической экосистемы. Информационными партнерами Tech Week выступили «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами