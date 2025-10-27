В Москве пройдет мультиформатная конференция Tech Week

Конференция Tech Week объединит экспертов в области технологий и бизнеса

В Москве с 17 по 19 ноября пройдет мультиформатная конференция Tech Week, посвященная цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновациям. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На конференции соберутся ведущие эксперты и представители компаний для обмена опытом, обсуждения реальных кейсов и демонстрации новейших разработок. Особое внимание будет уделено отечественным решениям и ключевым трендам отрасли.

«Tech Week — это уникальная площадка, где пересекаются идеи, технологии и бизнес. Мы стремимся создать среду для вдохновения и сотрудничества, которая поможет участникам оставаться на передовой развития технологий», — отметила гендиректор конференции Елена Алончикова.

Программа мероприятия включает девять тематических направлений. Среди них — искусственный интеллект, облачные технологии, HR Tech, кибербезопасность, финтех, автоматизация бизнес-процессов и другие. На главной сцене выступят ведущие эксперты и основатели технологических компаний, которые представят инновации будущего.

Участники смогут принять участие в интерактивных форматах: менторской гостиной, зоне практикумов, мастермайнде, speed networking и хакатоне. Также запланирован кейс-чемпионат, где команды будут решать реальные бизнес-задачи компаний.

Отмечается, что организатором Tech Week выступает корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении масштабных мероприятий.

Напомним, ежегодно конференция собирает более 3000 представителей бизнес-сообщества, способствуя формированию единой технологической экосистемы. Информационными партнерами Tech Week выступили «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».