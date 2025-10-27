Мэр российского города обвинил жителей в неумении пользоваться туалетом

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе оперативного совещания обвинил жителей в неумении пользоваться унитазом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Градоначальник возмутился количествам засоров в городе ежедневно.

«50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема», — сказал Метшин.

Согласно информации СМИ, за девять месяцев текущего года сотрудники местного «Водоканала» устранили примерно 13 тысяч засоров. Установлено, что они были спровоцированы утилизацией средств личной гигиены. Общий износ сетей водоснабжения и водоотведения в столице республики Татарстан превышает 70%, отмечает издание.

Этим летом в Красноярском крае 76-летняя женщина демонтировала унитаз в своей квартире по решению суда. Три года назад мэрия Ачинска подала иск к местной жительнице Светлане Подчасовой, проживающей в деревянном доме, который был построен, вероятно, до 1900 года.

В нем есть лишь электричество, а остальные удобства жильцы организовывали для себя сами. Пенсионерка установила в квартире унитаз, не подумав о том, чтобы получить на это разрешения собственника дома, то есть администрации. Власти несколько раз просили Светлану убрать унитаз, поскольку он был установлен незаконно, но в итоге обратились в суд.

Ранее женщина на Тайване смыла 10 хомяков в унитаз и оказалась под следствием.