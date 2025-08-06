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Российские чиновники заставили пенсионерку демонтировать унитаз в ее квартире

В Ачинске пенсионерка снесла унитаз в своей квартире по решению суда
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Город «А»

В Красноярском крае 76-летняя женщина демонтировала унитаз в своей квартире по решению суда, сообщает издание «Город «А».

Еще в 2022 году мэрия Ачинска подала иск к местной жительнице Светлане Подчасовой, проживающей в деревянном доме, который был построен, вероятно, до 1900 года. В нем есть лишь электричество, а остальные удобства жильцы организовывали для себя сами. Так, пенсионерка установила в квартире унитаз, не подумав о том, чтобы получить на это разрешения собственника дома, то есть администрации.

Власти несколько раз просили Светлану «привести жилое помещение в первоначальное состояние», но обратились в суд, который постановил, что сантехнику необходимо убрать из квартиры, так как она была установлена незаконно. Пенсионерка обратилась в ЖЭК, но там ей отказали в демонтаже унитаза. Три года женщина пользовалась удобствами, но в начале августа к ней пришли приставы, чтобы исполнить решение суда. В конце концов она решила убрать унитаз самостоятельно.

«Это такая мелочь по сравнению с тем, что сейчас творится в мире», — считает пенсионерка.

Ранее в Испании по ошибке выселили из квартиры 97-летнюю женщину.

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