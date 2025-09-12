На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Тайване судят женщину, смывшую в унитаз 10 хомяков

Thaiger: женщина на Тайване смыла 10 хомяков в унитаз и оказалась под следствием
poetryofb/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Тайване разгорается громкий скандал, вызванный поступком 27-летней гражданки Таиланда по имени Санни. Девушка поочередно смыла в унитаз десять хомяков, продемонстрировав это в соцсетях, пишет Thaiger.

История началась после того, как ее экс-бойфренд разорвал с ней отношения и попросил покинуть его квартиру. Санни отказалась съезжать, и на следующий день полиция задержала ее за просроченную визу на два года и нелегальную работу — по документам она въехала в страну как турист.

Именно тогда стало известно о шокирующем поступке: бывший парень сообщил, что девушка избавилась от всех их хомяков, снимая каждую «смывку» на камеру. Первоначально полиция сконцентрировалась на нарушении миграционного законодательства, но после того как ролики разлетелись по соцсетям, к делу подключились защитники животных.

Санни призналась в содеянном, но объяснила это тем, что «не хотела, чтобы ее бывший кормил грызунов змеям». Однако прокуроры отмечают, что никакого раскаяния она не проявила — на допросах девушка вела себя вызывающе и постоянно придумывала отговорки.

Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф до $66 тысяч за жестокое обращение с животными. Дополнительно ей могут добавить наказание за публикацию сцен насилия в интернете. Пока суд не вынес вердикта, но пользователи соцсетей уже прозвали ее «самой ненавидимой женщиной Тайваня».

Ранее тискавшего крокодилов блогера потребовали выгнать из Австралии.

