Депутат Госдумы: многодетным россиянам нужно право на труд, а не право на пенсию

Депутат Милонов: многодетные отцы в 65 лет хотят работать, а не выходить на пенсию
Freepik.com

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила дать многодетным отцам право досрочно выходить на пенсию. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru», что мужчины в 60–65 лет хотят работать и получать достойную зарплату, а не прекращать трудовую деятельность.

«C одной стороны, инициатива хорошая, и ее критиковать было бы не очень грамотно с точки зрения политика. Но с другой стороны, я — многодетный отец и я бы хотел, чтобы у меня было реализовано не столько право на пенсию — это нужно лишь, наверное, тем кто в силу каких-то ограничений не может работать, — а право на труд. Потому что мужчина в 60–65 лет, если он многодетный отец, наоборот хочет работать. И никто из людей, которых я знаю, не просит дать им право на досрочную пенсию, наоборот, все требуют и настаивают, чтобы у них было право на достойную работу с достойной зарплатой. Вот это, наверное, самое важное», — сказал он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала доклад, в котором высказала мнение, что многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. При этом детский омбудсмен не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

Предложение Львова-Белова направила правительству РФ. По ее словам, меры направлены на укрепление института семьи и популяризации многодетности.

Ранее в Госдуме объяснили, как изменится расчет пенсии для многодетных матерей.

