Стилист назвала главные оттенки зимы 2025-2026

Shutterstock

В трендах зимы 2025-2026 не «кричащие» цвета, а глубокие палитры. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

«Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный. Также в моде красивый, насыщенный красный, вишневый, чили. И, конечно, синий и сапфировый», — перечислила эксперт.

Что касается верхней одежды, в этом сезоне прослеживается тенденция на геометричные и строгие силуэты, добавила она.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что россиянки начали массово покупать меховые шапки, которые носили женщины в 90-х. По данным канала, наибольшей популярностью у девушек пользуются боярки и кубанки, спрос на которые вырос по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее стилист рассказала о трюках, которые помогут визуально удлинить ноги.

