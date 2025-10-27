На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Основателя ChronoPay приговорили к десяти годам лишения свободы

Основателя платежной системы ChronoPay Врублевского приговорили к десяти годам
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщают «Известия».

Хамовнический районный суд Москвы признал предпринимателя виновным в изготовлении фиктивных платежных поручений на сумму 424,2 млн руб. и хищении 535 тыс. руб., которые принадлежали клиентам Сбербанка. В качестве дополнительного наказания Врублевскому назначили штраф в размере 1,5 млн руб.

На скамье подсудимых вместе с Врублевским таже оказались сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, директор компании «Вангуд» Надежда Акимова и программист Максим Ведяшкин. Их также признали виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Фигурантам назначили от 4 до 8 лет лишения свободы. Акимову и Ведяшкина, которые находились под домашним арестом и подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Рассмотрение этого дела заняло у Хамовнического суда более двух лет.

Ранее главреда «Важных историй» (признано в России СМИ-иноагентом) заочно приговорили к исправительным работам.

