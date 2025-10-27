На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главреда «Важных историй» заочно приговорили к исправительным работам

Суд приговорил главреда Важных историй Мароховскую к исправительным работам
true
true
true
close
Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Магаданский суд заочно приговорил главного редактора проекта «Важные историй» (СМИ-иноагент) Алесю Мароховскую (признана иноагентом) к десяти месяцам исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Будучи дважды в течение одного года привлеченной к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за неисполнение обязанностей иноагента, с августа 2024 г. по январь 2025 г. злоумышленница в очередной раз не представила квартальные, полугодовой и годовой отчеты в Минюст России», — говорится в сообщении.

Помимо исправительных работ, 10 % заработка удержат в счет государства.

В январе Мароховскую объявили в розыск. В декабре против Алеси Мароховской возбудили уголовное дело по статье об иноагентах. Дело возбудило управление СК по Магаданской области, при этом копию постановления журналистке в Telegram отправил сам следователь. По его словам, Мароховской лучше вернуться в Россию, так как в таком случае дело «гарантированно закончится, скорее всего, штрафом», в противном случае ее объявят в розыск.

Следователи пришли с обыском к родителям Мароховской в Магадане. У них изъяли всю технику, сотрудник СК также сказал родителям журналистки, что она должна вернуться домой.

Ранее автору Mr. Freeman не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами