Главреда «Важных историй» заочно приговорили к исправительным работам

Магаданский суд заочно приговорил главного редактора проекта «Важные историй» (СМИ-иноагент) Алесю Мароховскую (признана иноагентом) к десяти месяцам исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Будучи дважды в течение одного года привлеченной к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за неисполнение обязанностей иноагента, с августа 2024 г. по январь 2025 г. злоумышленница в очередной раз не представила квартальные, полугодовой и годовой отчеты в Минюст России», — говорится в сообщении.

Помимо исправительных работ, 10 % заработка удержат в счет государства.

В январе Мароховскую объявили в розыск. В декабре против Алеси Мароховской возбудили уголовное дело по статье об иноагентах. Дело возбудило управление СК по Магаданской области, при этом копию постановления журналистке в Telegram отправил сам следователь. По его словам, Мароховской лучше вернуться в Россию, так как в таком случае дело «гарантированно закончится, скорее всего, штрафом», в противном случае ее объявят в розыск.

Следователи пришли с обыском к родителям Мароховской в Магадане. У них изъяли всю технику, сотрудник СК также сказал родителям журналистки, что она должна вернуться домой.

