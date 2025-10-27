На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни известный петербургский журналист Дмитрий Синочкин

В Петербурге после тяжелой болезни умер журналист Дмитрий Синочкин
true
true
true
close
Журнал «Пригород»/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Петербурге на 69-м году жизни скончался журналист, ведущий эксперт в сфере недвижимости и градостроительства Дмитрий Синочкин. Об этом сообщила директор по продвижению журнала «Пригород» Мария Пискун в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причины смерти журналиста Пискун сообщать не стала. Однако в июле этого года сам Синочкин заявлял, что у него диагностировали неоперабельный рак горла. О месте и времени прощания с ним сообщат позднее.

Дмитрий Синочкин работал в таких петербургских изданиях, как «Коммерсантъ Санкт-Петербург», «Ведомости», «Деловой Петербург» и др. В последние годы он занимал пост главного редактора журнала «Пригород», а также писал для портала «Недвижимость и Строительство Петербурга». Последняя публикация за его авторством вышла 27 октября утром.

До этого стало известно о смерти актера театра, кино и озвучания Алексея Золотницкого. Он умер на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Голосом артиста в российском дубляже говорили Роберт Де Ниро, Ален Делон и Энтони Хопкинс, а самой знаковой его актерской работой стала роль дворецкого Роджерса в «Десяти негритятах». Подробнее о жизни и карьере Алексея Золотницкого — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умерла библиотекарь Освенцима.

