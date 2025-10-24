На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла библиотекарь Освенцима

Скончалась учительница Дита Краус — героиня книги «Библиотекарь Освенцима»
Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Умерла чешская учительница Дита (Эдит) Краус, пережившая Холокост и вдохновившая испанского журналиста Антонио Итурбе на создание бестселлера «Библиотекарь Освенцима» («Хранительница книг из Аушвица», 2012). Об этом пишет Daily Mail.

Дита Краус скончалась в своем доме в израильском городе Нетания в возрасте 96 лет. В последние минуты жизни ее окружали близкие люди. Сын Краус Рон сообщил, что последним желанием матери был глоток воды. Ее похоронили 20 октября.

Эдит Полахова, урожденная Краус, родилась в Праге в 1929 году в семье профессора права. Она узнала о своем еврейском происхождении только когда войска Адольфа Гитлера оккупировали территорию тогдашней Чехословакии в марте 1939 года.

В 14 лет Краус попала в концентрационный лагерь Освенцим в Польше. Она хранила там собрание книг, которое позже назовут «самой маленькой библиотекой в мире».

У девочки было около 12 книг, из которых она помнит только издание Герберта Уэллса «Краткая история мира» 1922 года, переведенное на чешский язык. Своими книгами Краус делилась с другими заключенными.

Подростку пришлось стать свидетельницей многих ужасов жизни в лагере — она, например, видела, как голодные женщины готовили человеческую печень в Берген-Бельзене, куда Краус перевели в 1945 году.

В 2020 году Краус опубликовала собственные мемуары «Отложенная жизнь: правдивая история библиотекаря Освенцима».

Ранее 23-летняя актриса умерла от редкого заболевания.

