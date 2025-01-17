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Главреда «Важных историй» объявили в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора «Важных историй» Алесю Мароховскую
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Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный редактор издания «Важные истории» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Алеся Мароховская (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

5 декабря против Алеси Мароховской возбудили уголовное дело по статье об иноагентах.

Журналистке вменяют отсутствие отчета о деятельности перед Минюстом летом и осенью 2024 года.

Дело возбудило управление СК по Магаданской области, при этом копию постановления журналистке в Telegram отправил сам следователь. По его словам, Мароховской лучше вернуться в Россию, так как в таком случае дело «гарантированно закончится, скорее всего, штрафом», в противном случае ее объявят в розыск.

Следователи пришли с обыском к родителям Мароховской в Магадане. У них изъяли всю технику, сотрудник СК также сказал родителям журналистки, что она должна вернуться домой.

17 января также сообщалось, что Следственный комитет России предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) обвинения в уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее автору Mr. Freeman не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ.

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