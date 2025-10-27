Бывшего детского омбудсмена внесли в базу сайта «Миротворец»

Бывшего омбудсмена по правам ребенка в России Павла Астахова внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, Астахов был внесен в базу еще в апреле 2023 года за нарушение границы Украины и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинский сайт «Миротворец» известен многими скандальными публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называли «изменниками родины». В связи с тем, что сайт указывал контактные данные этих людей, в адрес некоторых из них поступали угрозы. Неоднократно на сайте появлялись в открытом доступе и информация о детях.

Так, 25 октября на украинский сайт «Миротворец» была добавлена информация на 25 детей 2022 и 2023 годов рождения, которых обвиняли в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны. Уточняется, что большая часть детей — граждане Украины.

Ранее рэпер OG Buda попал в украинскую базу «Миротворец».