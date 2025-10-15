Рэпер OG Buda попал в украинскую базу «Миротворец»

Российского рэп-исполнителя Григория Ляхова, выступающего под псевдонимом OG Buda, включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса.

По данным сайта, причиной внесению его в реестр послужила демонстрация пальцами символа Z в одном из недавних интервью.

До этого экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин оказался в базе «Миротворца». Артиста обвиняют в пропаганде войны, а также «российского фашизма и нацизма», публичной поддержке «российской агрессии против Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории».

Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. В базу заносятся люди, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы черный список «Миротворца» пополнился данными журналистов, артистов и политиков, которые поддержали специальную военную операцию, посещали Крым, Донбасс или каким-то другим способом вызвали негативную оценку у авторов сайта.

