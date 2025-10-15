На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпер OG Buda попал в украинскую базу «Миротворец»

РИА: российского рэпера OG Buda внесли в украинский реестр «Миротворец»
true
true
true
close
OG Buda/VK

Российского рэп-исполнителя Григория Ляхова, выступающего под псевдонимом OG Buda, включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса.

По данным сайта, причиной внесению его в реестр послужила демонстрация пальцами символа Z в одном из недавних интервью.

До этого экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин оказался в базе «Миротворца». Артиста обвиняют в пропаганде войны, а также «российского фашизма и нацизма», публичной поддержке «российской агрессии против Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории».

Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. В базу заносятся люди, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы черный список «Миротворца» пополнился данными журналистов, артистов и политиков, которые поддержали специальную военную операцию, посещали Крым, Донбасс или каким-то другим способом вызвали негативную оценку у авторов сайта.

Ранее 98-летний легендарный футболист «Спартака» попал в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами