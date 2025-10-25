В базу «Миротворца» попали более 20 маленьких детей

В базу украинского сайта «Миротворец» добавили 25 детей 2022 и 2023 годов рождения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ресурса.

«Детям вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. На сайте перечислены факты их проезда через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР», — говорится в материале.

Уточняется, что большая часть детей — граждане Украины.

20 октября сообщалось, что четверо двухлетних детей были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», где их обвинили в «покушении на суверенитет Украины».

Это не первый случай, когда на ресурсе появляются данные несовершеннолетних. Ранее в базу уже включали детей в возрасте от 2 до 17 лет. В конце сентября «Миротворец» внес в свой список сразу 13 несовершеннолетних. 18 октября сообщалось, что очередной российский подросток попал в базу данных сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как ресурс, устанавливающий личности тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины». За годы существования в его базу попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Ранее в базу «Миротворца» внесли группу тоддлеров.