Раскрыта сумма, которую кибермошенники «заработали» на россиянах в 2025 году

Юрист Ивлев: за 2025 год кибермошенники украли у россиян 119 млрд рублей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Кибермошенники за семь месяцев текущего года украли у россиян 119 млрд рублей с помощью различных интернет-схем. Всего за это время они совершили в сети 425 тыс. преступлений, сообщил в пресс-центре НСН юрист, правозащитник Антон Ивлев.

В сравнении специалист привел статистику прошлого года, когда за девять месяцев в интернете было совершено 564 тыс. преступлений, отметив, что сумма ущерба постоянно растет.

«За семь месяцев 2025 года мошенники получили 119 миллиардов рублей. Абсолютно логично, что и общество, и государство заинтересованы в решении этого вопроса», — подчеркнул юрист.

Он призвал активнее защищать россиян, обратив особое внимание на предпринимателей, которые тоже часто становятся жертвами аферистов.

Напомним, к марту 2026 года в России планируется создать платформу по борьбе с кибермошенниками. Это будет антифрод-платформа для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга, пояснили в Минцифры РФ. По мнению экспертов, такая платформа позволит различным ведомствам и организациям наладить координацию для совместной борьбы с телефонным и цифровым мошенничеством. Оператором системы станет Минцифры, а ее участниками станут полиция, Центробанк, Генпрокуратура, провайдеры хостинга и другие структуры.

Ранее в Госдуме заявили, что мошенники обманули несколько депутатов на «чувствительные» суммы.

