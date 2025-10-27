На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пермяк украл тушенку со склада колонии и сам едва не попал за решетку

В Пермском крае мужчину отправили на принудительные работы за кражу консервов
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Пермском крае рецидивист украл тушенку у заключенных и отделался принудительными работами. Такое решение вынес Чусовской городской суд.

Минувшим летом житель Чусовского округа совершил кражу с продовольственного склада местной исправительной колонии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на охраняемый объект, похитил 49 банок тушенки и скрылся с места преступления.

Вскоре мужчину задержали по обвинению в совершении кражи. 10 октября он выслушал приговор — один год лишения свободы, однако в итоге наказание было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

До этого в Англии мужчина ночью украл 21 крышку люка с одной улицы, оставив десятки опасных открытых ям. Камера дверного звонка одного из домов зафиксировала подозреваемого — мужчину в капюшоне, который около часа ночи снял две крышки и скрылся с ними. Жильцы предполагают, что он действовал в одиночку и мог сдать похищенные крышки на металлолом.

Ранее россиянин украл из магазина десять ароматических наборов и раздарил их прохожим.

