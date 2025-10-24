На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ночью украл 21 крышку люка с одной улицы

Metro: в Англии мужчина украл 21 крышку люка с одной улицы
В Англии мужчина ночью украл 21 крышку люка с одной улицы, пишет Metro.

Как пишут местные СМИ, жители улицы Эджвуд Драйв проснулись в среду утром и обнаружили, что почти все крышки люков вдоль дороги исчезли. Всего было похищено 21 металлическое покрытие, оставив на улице десятки опасных открытых ям. Камера дверного звонка одного из домов зафиксировала подозреваемого — мужчину в капюшоне, который около часа ночи снял две крышки и скрылся с ними. Жильцы предполагают, что он действовал в одиночку и мог сдать похищенные крышки на металлолом.

«Мы получили сообщение в нашем групповом чате с фотографиями открытых люков — всех предупредили быть осторожными», — рассказала 36-летняя местная жительница Кэт Леховска.

Местные чиновники сообщили, что расследуют происшествие. Однако поскольку люки расположены на частной территории, ответственность за их замену несет управляющая компания, которой принадлежит земля. Все крышки были заменены в тот же день.

«Мы сотрудничаем с управляющей компанией, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Кража крышек люков представляет серьёзную опасность для жителей и водителей», — говорится в заявлении.

