На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американец, одетый в нацистскую форму, сломал женщине нос и был арестован

В США мужчина в форме СС напал на девушку, помешавшую ему зайти в бар
true
true
true

Американец в нацистской форме сломал женщине нос у бара и был арестован. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Инцидент произошел в четверг, 23 октября, в городе Атенс, штат Джорджия. По словам очевидцев, мужчина, одетый в форму офицера гестапо с эмблемой СС на воротнике, пытался зайти в местный паб, но несколько возмущенных посетителей встали на пороге и помешали ему.

Тогда гость разбил пивную кружку о лицо девушки и сломал ей нос. Потерпевшая рассказала, что попыталась сорвать с хулигана повязку со свастикой.

«Взяв одну кружку пива, я 10 минут сидела на улице с друзьями, прежде чем моя подруга, еврейка, заметила мужчину в полном нацистском обмундировании с красной повязкой со свастикой. Он все время улыбался во весь рот, в том числе и во время нападения на меня», — отметила девушка.

Нападавший был опознан как 33-летний Кеннет Лиланд Морган. Его арестовали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и мелком правонарушении.

Владелец паба Патрик Депаоло заявил, что он сожалеет о произошедшем в его заведении.

«Я знаю, что эта женщина пострадала, но думаю, с ней все в порядке. Того парня арестовали, и это хорошо. Я просто рад, что все в безопасности», — заключил он.

Ранее в Кисловодске наездники в масках напали на пожилую пару из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами