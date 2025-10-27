Американец, одетый в нацистскую форму, сломал женщине нос и был арестован

В США мужчина в форме СС напал на девушку, помешавшую ему зайти в бар

Американец в нацистской форме сломал женщине нос у бара и был арестован. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Инцидент произошел в четверг, 23 октября, в городе Атенс, штат Джорджия. По словам очевидцев, мужчина, одетый в форму офицера гестапо с эмблемой СС на воротнике, пытался зайти в местный паб, но несколько возмущенных посетителей встали на пороге и помешали ему.

Тогда гость разбил пивную кружку о лицо девушки и сломал ей нос. Потерпевшая рассказала, что попыталась сорвать с хулигана повязку со свастикой.

«Взяв одну кружку пива, я 10 минут сидела на улице с друзьями, прежде чем моя подруга, еврейка, заметила мужчину в полном нацистском обмундировании с красной повязкой со свастикой. Он все время улыбался во весь рот, в том числе и во время нападения на меня», — отметила девушка.

Нападавший был опознан как 33-летний Кеннет Лиланд Морган. Его арестовали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и мелком правонарушении.

Владелец паба Патрик Депаоло заявил, что он сожалеет о произошедшем в его заведении.

«Я знаю, что эта женщина пострадала, но думаю, с ней все в порядке. Того парня арестовали, и это хорошо. Я просто рад, что все в безопасности», — заключил он.

Ранее в Кисловодске наездники в масках напали на пожилую пару из-за замечания.