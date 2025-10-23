В Кисловодске наездники в масках напали на пожилую пару из-за замечания

Неизвестные в масках ездили верхом по пляжу в Кисловодске и напали на отдыхающих

В Кисловодске неизвестные в масках напали на отдыхающих после замечания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Евгений Моисеев.

Вечером 22 октября пожилая пара гуляла у Старого озера и заметила двух мужчин, которые ездили верхом по пляжу и прогулочным дорожкам. Супруги упрекнули наездников в нарушении порядка, а те в ответ попытались сбить пенсионеров с ног и начали размахивать плеткой.

Пожилая женщина получила удары по лицу и руке, а мужчина — по предплечью. У пострадавших остались ссадины и гематомы. Они успели сфотографировать нападавших, которые в агрессивной манере требовали удалить снимки. Местные жители уже обратились в полицию.

Мэр Кисловодска уверен, что конная прогулка, закончившаяся уличным конфликтом, была спланированной провокацией против туристов.

«Это преступление. Преступника надо найти и наказать. Правоохранительные органы найдут и разберутся», — заверил Моисеев.

