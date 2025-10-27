Россиянам рассказали, что делать с оформленной мошенниками сим-картой

В России участились случаи, когда мошенники оформляют сим-карту на человека с помощью незаконно полученных о нем данных, а он об этом узнает только спустя значительное время – например, через оповещение на «Госуслугах». При таких ситуациях важно оперативно принять меры, рассказал RT адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

Сим-карта сегодня, по сути, является удостоверением личности для доступа к множеству сервисов – это делает ее ценным активом для преступников, отмечал в беседе с газетой «Известия» директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Сообщалось также о выявлении случаев оформления 1 млн абонентских номеров на 56 человек и блокировке МВД России 160 тыс. номеров, владельцы которых сдавали аккаунты в аренду злоумышленникам.

Россиянину, узнавшему, что на его имя оформлена сим-карта, Талызин посоветовал в первую очередь поехать в офис оператора связи и написать заявление о том, что он не оформлял на себя указанный номер, никогда им не пользовался, и, соответственно, просит его заблокировать. Затем следует обратиться к службе безопасности, чтобы его заявление заверили. Это крайне важно сделать, так как в центральных офисах операторов мобильной связи есть своя структура по рассмотрению таких обращений, а в обычном офисе работают только продавцы услуг.

«В лучшем случае они отправят заявление в центральный офис, а могут забыть и не отправить. При обращении в центральный офис шансы на быстрое и объективное рассмотрение заявления выше», — пояснил юрист.

После подачи заявления он посоветовал позвонить в 112 и сообщить всю информацию о преступлении, включая номер, который оформили на человека без его согласия, как он об этом узнал, какое преступление совершено с использованием его личных данных и так далее. Также следует уточнить, что оператору связи пострадавшая сторона уже подала заявление.

Далее адвокат призвал обратиться также в правоохранительные органы и написать заявление об использовании его данных неустановленными лицами в целях оформления сим-карт, которые могут применить для совершения преступлений. После этого полиция примет решение о возбуждении или отказе уголовного дела, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России с ноября вводят ограничение на количество сим-карт у одного абонента.