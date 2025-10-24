В России с ноября вводят ограничение на количество сим-карт у одного абонента

Российские операторы связи с ноября получат право блокировать сим-карты, если у одного абонента зарегистрировано более 20 номеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о связи, принятых в прошлом году.

Согласно новым правилам, операторы обязаны проверить сведения обо всех абонентах, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. Физическим лицам разрешается иметь не более 20 активных сим-карт одновременно.

Абонентам необходимо до 1 ноября расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. В случае невыполнения этого требования операторы будут обязаны приостановить обслуживание превышающих лимит номеров.

В апреле в России ввели ограничения на количество сим-карт, зарегистрированных на одного человека. Для иностранных граждан ограничение строже: с 1 января 2025 года им разрешено иметь не более 10 сим-карт.

Ранее в Москве возбудили первое дело за передачу телефонных номеров.