Учительница занялась сексом с ученицей и обвинила ее в домогательствах

В США педагог обвинила бывшую ученицу в приставаниях и сама попала за решетку
true
true
true
close
WITI-TV

Учительница из США совратила ученицу и была задержана спустя два года. Об этом пишет Civic Media.

Согласно материалам дела, 42-летняя Марси Циммерман работала учителем кулинарии в старшей школе в Плимуте, штат Висконсин. В 2023 году, когда жертве было 17 лет, она стала больше общаться с ней во время уроков, а затем их отношения переросли в интимные. По словам бывшей ученицы Циммерман, они занимались сексом по телефону и на личных встречах.

После окончания школы в июне 2024 года жертва заблокировала преподавателя во всех социальных сетях и попросила ее больше никогда с ней не связываться. В июле этого года девушка обратилась в полицию, а 25 августа ее бывшую учительницу арестовали по обвинению в сексуальном насилии над студентом, половом акте с несовершеннолетним и предоставлении ему вредоносных материалов.

На допросе Циммерман рассказала следователям, что жертва сама начала проявлять активность, а секс стал результатом ее попыток к ней приставать. Известно, что незадолго до ареста педагог пыталась позвонить бывшей ученице. Ведется расследование.

Ранее учительница изнасиловала ученицу и избежала тюремного заключения.

