Двоих пострадавших при взрыве в Копейске транспортировали в Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил двоих пострадавших при взрыве в Копейске в Нижний Новгород
true
true
true

Двоих пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске, расположенном в Челябинской области, спецбортом доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что для транспортировки людей использовали самолет Ил-76.

«Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске <...> и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что спецборт МЧС РФ оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями. В самолете есть аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы. Как рассказали в ведомстве, в полете пациентов сопровождали сотрудники министерства здравоохранения РФ.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел в ночь на 23 октября. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности. В связи с произошедшим в Копейском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В результате взрыва пострадали несколько десятков человек. По последней информации, еще 13 человек спасти не удалось.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о компенсациях родственникам людей, не выживших после взрыва на предприятии в Копейске.

