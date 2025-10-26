Увеличилось количество жертв взрыва на заводе «Пластмасс»

Количество жертв после взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«До 13 увеличилось количество погибших на заводе «Пластмасс»», — говорится в публикации.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал в интервью «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва в Копейске.