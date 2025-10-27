В России хотят ужесточить наказание за хищения со счетов пожилых людей

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за кражу и мошенничество с банковскими счетами и электронными кошельками граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что совершение таких преступлений в отношении пожилых людей предлагается считать отягчающим обстоятельством. Поправки затрагивают статьи УК РФ, связанные с хищением средств с банковских счетов и электронных платежных систем.

Согласно инициативе, за кражу с банковского счета наказание может достигать восьми лет лишения свободы и штрафа до 500 тыс. рублей. Мошенничество с использованием электронных средств платежа, в том числе в особо крупном размере или организованной группой, предлагается наказывать сроком до десяти лет и штрафом до 1 млн рублей. Для мошенничества в сфере компьютерной информации, затрагивающего электронные деньги, порог наказания также предлагается повысить до восьми лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

Леонид Слуцкий отметил, что пожилые граждане чаще других становятся целью преступников и нередко подвергаются психологическому давлению. Он указал, что злоумышленники используют не только телефонные звонки, но и рассылки в мессенджерах, вредоносные ссылки и рекламу, что приводит к крупным потерям. По его словам, за последний год у пенсионеров похитили 1,5 млрд рублей и большинство атак начинались с телефонных разговоров.

Парламентарий также сообщил, что в ЛДПР регулярно поступают обращения от жертв мошенников и их родственников, многие из которых сталкиваются с тяжелыми последствиями — от нервных срывов до серьезных проблем со здоровьем.

Ранее мошенники научились проводить телефонные аферы, воздействуя на детей.