Мошенники научились проводить телефонные аферы, воздействуя на детей

МВД: в России число пострадавших от киберпреступлений детей выросло на 120%

Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за 9 месяцев 2025 года, выросло более чем на 100% к прошлому году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

«Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%. […] В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу», – уточнили в ведомстве.

Основным средством защиты правоохранители считают не специальные приложения, а умение ребенка общаться. Если несовершеннолетний знает, что может рассказать родителям о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах «отправить фото», он уже наполовину защищен, считают сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается также, что обеспечение цифровой безопасности детей — это не только задача специалистов, но и ответственность каждой семьи. Интернет предоставляет знания, друзей и увлечения, но одновременно открывает двери для мошенников, агрессии и фейковой информации, предупреждают в полиции.

