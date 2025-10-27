На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморском крае обнаружен крупный схрон с оружием

СКР: в Приморье обнаружили принадлежащий ОПГ из 24 человек схрон с оружием
Пресс-служба ВУ МВД России в Запорожской области

В Находке Приморского края правоохранители обнаружили крупный схрон с оружием, принадлежащий организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

В схроне находились несколько десятков единиц боевого оружия и значительное количество боеприпасов. Они изъяты и направлены на судебную экспертизу. Схрон был обнаружен в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве организованной преступной группой из 24 человек. Члены ОПГ, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, требовали деньги от предпринимателей. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали преступникам денежные средства и просили отсрочку для сбора требуемых сумм, после чего их отпускали.

Общий размер полученных преступниками денежных средств превысил 2,5 млн рублей. В настоящее время СКР проводит следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

5 июня сообщалось, что подполковника полиции из Курской области заподозрили в краже оружия.

Ранее в Петербурге в подвале отеля нашли тайник с гранатометами и тротилом.

