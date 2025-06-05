На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курского подполковника обвинили в краже оружия для продажи

Baza: подполковника полиции из Курской области заподозрили в краже оружия
close
Telegram-канал «Baza»

Подполковника полиции и главу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних из Курской области Игоря Д. заподозрили в систематической краже оружия для продажи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что у мужчины были подельники из числа военнослужащих, чьи личности пока не установлены. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, полицейский решил организовать подпольный бизнес по продаже оружия в августе 2024 года. Известно о том, что в феврале 2025 года он и его подельники украли со складов в Белгородской и Курской областях, а также на территории Харьковской области Украины не менее пяти пистолетов Макарова, пяти автоматов Калашникова АК-74, пятнадцати выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, пяти гранат Ф-1 и двух противотанковых гранатометов РПГ-18.

29 мая в одном из выданных фигурантом схронов силовики нашли АК-12 с подствольным гранатометом, 30 подствольных гранат, ручной гранатомет РШГ-2, шесть гранат Ф-1 и еще несколько гранат и запалов с патронами.

До этого суд в России заблокировал сайт по продаже нелегального боевого оружия.

Ранее в Челябинске военного осудили за продажу военной авиатехники на 52,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами