Курского подполковника обвинили в краже оружия для продажи

Подполковника полиции и главу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних из Курской области Игоря Д. заподозрили в систематической краже оружия для продажи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что у мужчины были подельники из числа военнослужащих, чьи личности пока не установлены. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, полицейский решил организовать подпольный бизнес по продаже оружия в августе 2024 года. Известно о том, что в феврале 2025 года он и его подельники украли со складов в Белгородской и Курской областях, а также на территории Харьковской области Украины не менее пяти пистолетов Макарова, пяти автоматов Калашникова АК-74, пятнадцати выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, пяти гранат Ф-1 и двух противотанковых гранатометов РПГ-18.

29 мая в одном из выданных фигурантом схронов силовики нашли АК-12 с подствольным гранатометом, 30 подствольных гранат, ручной гранатомет РШГ-2, шесть гранат Ф-1 и еще несколько гранат и запалов с патронами.

До этого суд в России заблокировал сайт по продаже нелегального боевого оружия.

Ранее в Челябинске военного осудили за продажу военной авиатехники на 52,4 млн рублей.