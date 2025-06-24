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В Петербурге в подвале отеля нашли тайник с гранатометами и тротилом

Mash: в Петербурге в подвале отеля «Спутник» на Тореза нашли спрятанный арсенал
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Гостиница Спутник/Яндекс Карты

В Петербурге в подвале гостиницы «Спутник» на улице Тореза нашли тайник с внушительным схроном, напоминающим снаряжение диверсанта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

О находке сообщил сотрудник отеля, который обратился в правоохранительные органы после того, как наткнулся на подозрительный тайник.

Прибывшие на место силовики изъяли целый арсенал: три гранатомета, снайперскую винтовку Драгунова, охотничий карабин с глушителем, два пистолета, ручную гранату РГД-5, свыше килограмма тротила, а также запалы и боеприпасы. Всё найденное направлено на экспертизу.

Сейчас проводится проверка. Правоохранители устанавливают, кому мог принадлежать этот склад оружия, по какой причине он был размещен именно в подвале гостиницы, и где сейчас может находиться владелец.

В начале июня Росгвардия обнаружила схрон с боеприпасами иностранного производства в Луганской народной республике. Тайник нашли в заброшенном блиндаже при отработке оперативных данных от сотрудников собственной безопасности ведомства.

Ранее в ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ.

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