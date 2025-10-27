Американцы перестанут получать талоны на продукты питания

В США из-за шатдауна с 1 ноября прекратится выдача талонов на продукты питания

С 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна прекратится выдача талонов на продукты питания неимущим американцам. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства США.

В документе ведомства подчеркивается, что Демократическая партия уже 12 раз проголосовала в сенате против финансирования программы предоставления продовольственных талонов в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Поэтому «колодец иссяк», и со следующего месяца талоны на продукты перестанут выдаваться.

26 октября глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Дональда Трампа.

Ранее в конгрессе рассказали, сколько может продлиться шатдаун правительства США.