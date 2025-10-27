В России студенткам начнут платить за беременность

В Тульской области школьницам и студенткам начнут платить по 150 тысяч рублей

Беременные школьницы и студентки в Тульской области будут получать по 150 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приказ регионального министерства труда и социальной защиты.

Чтобы получить данную выплату, необходимо быть гражданкой Российской Федерации и территориально проживать в Тульской области на постоянной основе.

Для получения денег необходимо состоять на учете по беременности. Кроме того финансовую помощь смогут получить только те, кто учится на очной форме в техникумах, училищах и вузах. Срок беременности на момент подачи заявки должен быть не менее 12 недель.

До этого сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать.

Ранее в Совфеде призвали помогать «отчаявшимся женщинам» с младенцами на руках.