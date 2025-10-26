Аэропорт Калуги приостановил работу второй раз за день

Аэропорт Калуги ввел ограничения второй раз за день

В калужском аэропорту Грабцево во второй раз за день ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 20:35. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В воскресенье, 26 октября, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 15:53 до 18:05.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что за пять часов 26 беспилотников ВСУ самолетного типа атаковали российские регионы. В граничащей с Калужской Брянской области ликвидировали шесть дронов. Кроме того, еще один БПЛА средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице. Московская область тоже граничит с Калужской на севере и северо-востоке.

