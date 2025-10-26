Аэропорт Калуги приостановил работу

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях опубликован в 15:53.

До этого аналогичные меры были приняты в аэропорту Ярославля. Они действовали с 8:07 и были сняты в 11:55.

С вечера 25 октября движение самолетов было ограничено и в краснодарском аэропорту Пашковский. В 9:00 воздушная гавань снова была готова принимать лайнеры.

Утром в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) за ночь ликвидировали 82 украинских БПЛА самолетного типа. Над акваторией Черного моря сбили семь дронов, а в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря — по четыре.

