В Ростове-на-Дону почти 1,5 тысячи домов и учреждений остались без отопления

В Ростове-на-Дону 1,4 тыс. домов и соцобъектов остались без тепла

В Ростове-на-Дону 1,4 тысячи домов и учреждений остались без отопления и горячей воды из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

«На РТЭЦ-2 ведутся работы по ремонту теплофикационного оборудования - обнаружен дефект. В связи с этим отсутствует отопление и горячее водоснабжение в 1 375 домах и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города», — написала она.

Она добавила, что ремонтом занимаются специалисты, работы планируют завершить за сутки.

Мэр Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение о введении режима повышенной готовности для коммунальных служб из-за аварии.

По факту случившегося начала проверку прокуратура Ростовской области, рассказали в пресс-службе.

