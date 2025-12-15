Анна Семенович о помолвке с Денисом Шреером в Новый год: «Будет еще один повод отметить»

Певица Анна Семенович призналась «Газете.Ru», что не знает, когда состоится ее помолвка с возлюбленным Денисом Шреером. Однако артистка не исключает, что произойти это может и в Новый год.

Экс-солистка «Блестящих» уже несколько месяцев рассказывает о своей будущей свадьбе, но при этом все еще ждет предложения руки и сердца от своего избранника. Анна Семенович поделилась, что не торопит его, так как верит — всему свое время.

«Если бы предложение делала я, то, наверное, смогла бы ответить, когда это произойдет. Точно об этом может знать только мой любимый, но, думаю, что и он еще не знает (смеется). Если это произойдет в Новый год – будет еще один повод отметить. Если в какой-то другой день и час – значит все в свое время», — рассказала Семенович.

Новый год певица планирует провести на работе. В этот день у нее, как и у многих других отечественных звезд, запланирован концерт.

«Новый год я традиционно встречу на работе, на концерте. А потом сразу отправлюсь за новогодний стол с близкими и друзьями. И, конечно же, 1 января мы соберемся всей семьей и будет поздравлять моего папулю с днем рождения. В этот день у нас всегда двойной праздник», — поделилась артистка.

Бизнесмен Денис Шреер официально все еще женат. Бракоразводный процесс затянулся, так как проходит в Германии, а не в России. При этом Шреер неоднократно заявлял, что собирается после расставания с супругой жениться на Анне Семенович. По его словам, свадьба должна состояться в 2026 году.

