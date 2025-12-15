На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве объяснили решение Зеленского вынести вопрос уступок на референдум

На Украине заявили, что Зеленский использовал референдум для давления на США
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перебросил мяч на сторону США решением вынести вопрос о территориальных уступках на референдум. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Отмечается, что объявление Зеленского о готовности провести на Украине выборы президента и референдумы было реакцией на слова президента США Дональда Трампа о том, что в республике выборов давно не было.

«Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов — пожалуйста, мы готовы», — говорится в статье.

Как отмечает автор материала, на Украине рассчитывают на то, что Соединенные Штаты окажут давление на Россию и потребуют уменьшения военной активности.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Крыму предложили Украине провести референдумы по самоопределению.

