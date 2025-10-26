На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Калуги вернулся к работе спустя два часа

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В калужском аэропорту Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на два часа.

До этого Минобороны РФ заявило, что с 11:00 до 16:00 26 беспилотников ВСУ самолетного типа атаковали российские регионы. В граничащей с Калужской Брянской области ликвидировали шесть дронов. Кроме того, еще один БПЛА средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице. Московская область тоже граничит с Калужской на севере и северо-востоке.

Налетам дронов подверглись и Белгородская и Курская области. В первом регионе уничтожили 17 БПЛА, а во втором — три.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами