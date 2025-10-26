Аэропорт Калуги вернулся к работе спустя два часа

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов

В калужском аэропорту Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на два часа.

До этого Минобороны РФ заявило, что с 11:00 до 16:00 26 беспилотников ВСУ самолетного типа атаковали российские регионы. В граничащей с Калужской Брянской области ликвидировали шесть дронов. Кроме того, еще один БПЛА средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице. Московская область тоже граничит с Калужской на севере и северо-востоке.

Налетам дронов подверглись и Белгородская и Курская области. В первом регионе уничтожили 17 БПЛА, а во втором — три.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.