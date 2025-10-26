В Москве к 100-летию народной дипломатии стартовал Международный форум сотрудничества

Для участия в Международном форуме сотрудничества в Москву прибыли свыше двух тыс. участников из более чем 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» и является ключевым событием юбилейной программы, посвященной 100-летию народной дипломатии, сообщили организаторы.

Уточняется, что ключевыми темами форума являются взаимодействие в сфере культуры и науки, поддержка суверенитета, борьба с неоколониализмом и неонацизмом, а также вопросы преодоления глобальных проблем — голода, безграмотности и социального неравенства.

Сообщается, что приветственное обращение президента России Владимира Путина зачитал советник главы государства Валерий Фадеев. В нем отмечается, что ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей — предшественник нынешнего Россотрудничества.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, агентство сохраняет и развивает конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран.

Кроме того, по словам Владимира Путина, деятельность Россотрудничества включает образовательные и просветительские проекты, продвижение русского языка, достижений отечественной науки и культуры. Президент РФ отметил, что усилия народной дипломатии способствуют укреплению взаимодействия России с союзниками и построению справедливого многополярного миропорядка.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении напомнил, что с момента создания Всесоюзного общества культурной связи с заграницей прямые контакты между людьми способствовали укреплению доверия и взаимопонимания между народами.

Глава МИД России также подчеркнул, что Россия открыта для честного и равноправного партнерства, а народная дипломатия играет важную роль в укреплении доверия между странами.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что народная дипломатия зародилась в России 100 лет назад и сегодня развивается вне идеологического контекста. По словам Косачев, ее сила — в общечеловеческих ценностях, которые объединяют людей по всему миру.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что основой подлинного международного диалога являются традиционные духовно-нравственные ценности. Без опоры на них, отметил предстоятель Русской православной церкви, невозможно достижение прочного и справедливого мира.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что диалог между народами помогает противостоять неоколониализму, неонацизму и социальной несправедливости.

Организаторы добавили, что по итогам мероприятия планируется принять резолюцию, в основу которой войдут подходы, выработанные н экспертами на тематических сессиях, в том числе — предложения по сплочению международного сообщества в борьбе с неонацизмом и установлению многополярного миропорядка.