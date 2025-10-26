На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве к 100-летию народной дипломатии стартовал Международный форум сотрудничества

Международный форум сотрудничества в НЦ «Россия» собрал участников из 100 стран
true
true
true
close
Пресс-служба Национального центра «Россия»

Для участия в Международном форуме сотрудничества в Москву прибыли свыше двух тыс. участников из более чем 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» и является ключевым событием юбилейной программы, посвященной 100-летию народной дипломатии, сообщили организаторы.

Уточняется, что ключевыми темами форума являются взаимодействие в сфере культуры и науки, поддержка суверенитета, борьба с неоколониализмом и неонацизмом, а также вопросы преодоления глобальных проблем — голода, безграмотности и социального неравенства.

Сообщается, что приветственное обращение президента России Владимира Путина зачитал советник главы государства Валерий Фадеев. В нем отмечается, что ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей — предшественник нынешнего Россотрудничества.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, агентство сохраняет и развивает конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран.

Кроме того, по словам Владимира Путина, деятельность Россотрудничества включает образовательные и просветительские проекты, продвижение русского языка, достижений отечественной науки и культуры. Президент РФ отметил, что усилия народной дипломатии способствуют укреплению взаимодействия России с союзниками и построению справедливого многополярного миропорядка.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении напомнил, что с момента создания Всесоюзного общества культурной связи с заграницей прямые контакты между людьми способствовали укреплению доверия и взаимопонимания между народами.

Глава МИД России также подчеркнул, что Россия открыта для честного и равноправного партнерства, а народная дипломатия играет важную роль в укреплении доверия между странами.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что народная дипломатия зародилась в России 100 лет назад и сегодня развивается вне идеологического контекста. По словам Косачев, ее сила — в общечеловеческих ценностях, которые объединяют людей по всему миру.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что основой подлинного международного диалога являются традиционные духовно-нравственные ценности. Без опоры на них, отметил предстоятель Русской православной церкви, невозможно достижение прочного и справедливого мира.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что диалог между народами помогает противостоять неоколониализму, неонацизму и социальной несправедливости.

Организаторы добавили, что по итогам мероприятия планируется принять резолюцию, в основу которой войдут подходы, выработанные н экспертами на тематических сессиях, в том числе — предложения по сплочению международного сообщества в борьбе с неонацизмом и установлению многополярного миропорядка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами