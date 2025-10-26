На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге зафиксировали случай заражения лихорадкой чикунгунья

В Гонконге зафиксировали первый случай местного заражения лихорадкой чикунгунья
Global Look Press

Случай местного заражения лихорадкой чикунгунья впервые зарегистрирован в Гонконге. Об этом в эфире телеканала RTHK заявил руководитель Центра охраны здоровья мегаполиса Эдвин Сюй.

По его словам, лихорадкой заболела 82-летняя женщина, не покидавшая Гонконг в последние месяцы. Сейчас специалисты центра обследуют всех жителей 20 жилых домов в районе проживания заразившейся. По мнению Сюйя, благодаря данной мере можно будет выявить больше случаев заболеваний, что позволит провести оценку риска в Гонконге в течение ближайших недель.

Он добавил, что после выявления случая заражения заболеть могут до 10 тысяч человек.

16 октября в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет опасности распространения лихорадки чикунгунья.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал не посещать места, где массово распространена данная лихорадка. Если это невозможно, тогда необходимо защищать себя именно от комаров, отметил эксперт. Также он посоветовал использовать головные уборы с сетками от насекомых.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России.

