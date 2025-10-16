Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки чикунгунья в России

В России нет опасности распространения лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили это тем, что на территории страны отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков.

Ранее департамент здравоохранения Москвы перечислил симптомы заболевания: температура тела до +40 градусов, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость. Первые признаки обычно появляются через 4-8 дней после заражения.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рекомендовал не посещать места, где массово распространена данная лихорадка. Если это невозможно, тогда необходимо защищать себя именно от комаров, отметил эксперт. Также он посоветовал использовать головные уборы с сетками от насекомых.

29 августа в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России.