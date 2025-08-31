Вирусолог рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с aif.ru назвал несколько способов, которые позволят не заразиться лихорадкой чикунгунья. Он напомнил, что эта вирусная инфекция передается человеку с укусами комаров.

Так, он порекомендовал не посещать места, где массово распространена данная лихорадка. Если это невозможно, тогда необходимо защищать себя именно от комаров, отметил эксперт.

«Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например», — сказал он.

Вирусолог также посоветовал использовать головные уборы с сетками от насекомых.

29 августа сообщалось, что в России зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, способное передаваться человеку через укусы комаров вида Aedes, которые являются разносчиками и других опасных тропических заболеваний. Симптомы болезни обычно включают лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и сыпь. В редких случаях симптомы могут сохраняться месяцами или даже годами.

