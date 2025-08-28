В Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России

Рисков распространения лихорадки денге в России нет. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Московской области, передает ТАСС.

«Она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров», — пояснили в ведомстве.

При этом там добавили, что Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после выявления прибывшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на лихорадку.

14 августа в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент завозные случаи лихорадки чикунгунья на территории России не зарегистрированы, однако риски существуют. По данным ведомства, лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара.

Ранее стало известно, что Китай использует комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья.