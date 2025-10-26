На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны цифровые привычки российских автомобилистов

«Опти 24»: 33% российских водителей оплачивают топливо на АЗС онлайн
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий российский водитель (33%) оплачивает топливо на АЗС через мобильное приложение, не выходя из автомобиля, следует из данных цифровой платформы топливных сервисов «Газпром нефти» для коммерческого транспорта «Опти 24». В День автомобилиста платформа поделилась данными о цифровых привычках российских водителей.

22% российских водителей регулярно пользуются мобильными приложениями АЗС или топливными картами.

Данные «Опти 24» показали, что 22% российских автомобилистов чаще пользуются музыкальными сервисами вместо радио, 10% бронируют места для стоянок, гостиницы и кафе через приложения, а 42% пользуются приложениями для навигации.

В «Опти 24» добавили, что цифровизация дорожных сервисов стала повседневной нормой. По данным платформы, 30% российских водителей перешли на онлайн-решения, а еще 20% пользуются цифровыми инструментами.

«Мы видим, как цифровизация меняет поведение автомобилистов. Водители хотят простоты, прозрачности и единой точки входа для управления расходами и сервисами в пути. Эти ожидания напрямую формируют логику развития нашего цифрового сервиса», — отметил директор платформы «Опти 24» Игорь Мощук.

По данным платформы, поведение российских водителей меняется также и в офлайне. 35% автомобилистов стали чаще пить кофе или перекусывать на АЗС, а еще 11% покупают товары в магазине. Самыми популярными продуктами на АЗС стали вода и напитки (64%), еда (42%), табачные изделия (28%), автохимия (23%) и хозтовары (14%).

Кроме того, 45% российских автомобилистов воспринимают АЗС зоной отдыха, где можно сделать паузу между рейсами, 31% используют автозаправки для планирования маршрута или короткого перерыва, 27% считают АЗС зоной безопасности с возможность получить необходимый сервис или помощь, а еще 16% — пунктом сервиса для проверки и обслуживания автомобиля.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, данные «Опти 24» подтверждают, что цифровизация перестала быть инициативой отдельных компаний и становится отраслевым стандартом.

«Водители — одни из первых, кто ощущает эффект интеграции сервисов и тенденции создания экосистемных сервисов. Такие данные отражают реальные поведенческие сдвиги, а не только технологические тренды», — отметил Целиков.

