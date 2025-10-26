На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали, как защититься от ИИ-розыгрышей и фейковых видео

МВД объяснило, как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников
Дипфейки в последнее время все чаще используются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах, а также информационных операциях. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ, популярными стали случаи, когда подростки создают с помощью ИИ реалистичные изображения «бездомного», якобы находящегося у них дома, и отправляют их родителям. Те, увидев кадры, реагируют испугом, что затем записывается на видео и публикуется в соцсетях.

В МВД предупредили, что при просмотре подозрительного ролика важно в первую очередь проверять источник, искать артефакты на изображении, сопоставлять сказанное в кадре с контекстом, а также применять обратный поиск изображений или специализированные сервисы наподобие Sensity AI, Reality Defender и Deepware.

В ведомстве напомнили, что, хотя такие инструменты помогают анализировать медиаконтент, безошибочной защиты они не обеспечивают — окончательная оценка остается за человеком.

Ранее россиянам рассказали об опасности цифровых подарков в Telegram.

