Россиянам рассказали об опасности цифровых подарков в Telegram

В Telegram стала пользоваться популярностью рассылка цифровых подарков, которые пользователи могут превратиться в NFT и хранить в виде коллекционных вещей. За этой функцией стоит огромный рынок с большим денежным оборотом, что привлекло к ней внимание мошенников, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

«За последние месяцы число краж аккаунтов в Telegram выросло в разы. Теперь злоумышленникам интересны не просто личные переписки, а сами подарки и кошельки, где лежат цифровые монеты», — отметил парламентарий, подчеркнув, что получение доступа к аккаунту пользователя преступники могут за пару кликов забрать все цифровые подарки, а затем реализовать их на специальных площадках.

Мошенники чаще всего крадут доступ к аккаунту своей жертвы через фишинговые «дропы» — они обещают пользователю подарок за символическую плату и присылают ссылку, по которой нужно пройти. Если человек следует указаниям, то его данные перехватывают, а вернуть доступ к своему аккаунту очень сложно, подчеркнул Гаврилов.

Депутат напомнил, что сейчас функция с цифровыми подарками в мессенджере еще находится на стадии развития, поэтому нужно быть с ней осторожнее. Он призвал не переходить по присылаемым ссылкам, не вводить коды из смс и всегда использовать двухэтапную авторизацию.

«Ведь за яркими картинками и праздничными ленточками всё чаще скрываются вполне реальные деньги и те, кто хочет их присвоить», – заключил парламентарий.

В МВД до этого сообщили, что мошенники начали использовать телеграм-ботов для обмана граждан под видом инвестиций с высоким доходом. В ведомстве подчеркнули, что для защиты от мошенников необходимо проверять источники ссылок и не переходить по ним напрямую из СМС, почты или мессенджеров, а пользоваться только официальными сайтами компаний.

Ранее россиян предупредили, что мошенники в Telegram стали указывать номера силовых служб как ники для запугивания.