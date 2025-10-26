Россиянам перечислили полезные свойства хурмы

Хурма укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна, витамин С, каротиноиды, марганец и калий.

«Основная ценность хурмы — антиоксиданты: каротиноиды (бета-каротин, ликопин и др.) и полифенолы (танины, флавоноиды и др.). Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая риск хронических воспалительных процессов, приводящих к злокачественным новообразованиям. Калий поддерживает здоровье сердца, нормальное артериальное давление, а клетчатка способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, помогая предотвратить запоры и поддерживая здоровую микрофлору кишечника. Витамин С и фитонутриенты усиливают защитные механизмы организма и помогают противостоять инфекциям в период простуд и гриппа», — сказала Гузман.

Еще один ценный микроэлемент хурмы — магний. Он не только нормализует работу сердечной мышцы, но и положительно действует на нервную систему, помогает выводить соли натрия, снижая вероятность образования камней в почках.

