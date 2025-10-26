На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили полезные свойства хурмы

Врач Гузман заявила, что хурма полезна в период простуд и гриппа
close
Depositphotos

Хурма укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна, витамин С, каротиноиды, марганец и калий.

«Основная ценность хурмы — антиоксиданты: каротиноиды (бета-каротин, ликопин и др.) и полифенолы (танины, флавоноиды и др.). Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая риск хронических воспалительных процессов, приводящих к злокачественным новообразованиям. Калий поддерживает здоровье сердца, нормальное артериальное давление, а клетчатка способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, помогая предотвратить запоры и поддерживая здоровую микрофлору кишечника. Витамин С и фитонутриенты усиливают защитные механизмы организма и помогают противостоять инфекциям в период простуд и гриппа», — сказала Гузман.

Еще один ценный микроэлемент хурмы — магний. Он не только нормализует работу сердечной мышцы, но и положительно действует на нервную систему, помогает выводить соли натрия, снижая вероятность образования камней в почках. 

Ранее врач перечислила продукты для повышения женского либидо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами