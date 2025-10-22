На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы ТОП-5 продуктов для повышения женского либидо

Врач Гузман: авокадо и орехи кешью повышают либидо у женщин
Depositphotos

Авокадо, шоколад, рыба, ягоды и орехи — идеальные продукты для повышения женской сексуальной энергии, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, главное — умеренность и регулярность питания.

«Содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жиры и фолаты поддерживают гормональный баланс и уровень энергии. Норма: половина авокадо в день. Темный шоколад (70% какао и выше) содержит флавоноиды, которые стимулируют выработку эндорфинов и серотонина, повышая настроение. Норма: 20–30 г (2–3 дольки) в день. Ягоды (черника, клубника, малина) за счет антиоксидантов и витамина С улучшают микроциркуляцию и эластичность сосудов. Норма: 100–150 г в день. Лосось и жирная рыба богаты Омега-3 кислотами, которые поддерживают гормональный фон и здоровье сосудов. Норма: 1–2 раза в неделю по 120–150 г. Рекомендуется чередовать красную и белую рыбу. Обязательно включайте в рацион орехи кешью и семена тыквы — они содержат магний и цинк, которые поддерживают выработку эстрогенов и снижают стресс. Норма: 20–25 г в день», — рассказала Гузман.

До этого эндокринолог Наталья Фирсова рассказала «Газете.Ru», что одними из незаменимых нутриентов для женского здоровья являются железо, витамин D, магний и омега-3.

Ранее врач Гузман заявила, что орехи, гранат и яйца повышают мужское либидо.

