Следствие считает, что охрана Лувра могла помочь в краже из музея

Расследование громкого ограбления Лувра на £76 млн выявило признаки возможного внутреннего сотрудничества. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к делу.

По информации издания, цифровые улики указывают на то, что один из охранников музея мог передавать ворам конфиденциальные сведения о системе безопасности. Источники отметили, что охранник контактировал с предполагаемыми преступниками до нападения и мог предоставить им ключевую информацию.

Прокурор Парижа Лор Беккуо сообщила, что на месте преступления обнаружено более 150 образцов ДНК и других следов, а камеры видеонаблюдения позволили проследить маршрут банды на двух скутерах Yamaha TMax. Директор Лувра Лоранс де Кар подтвердила, что в точке проникновения камер наблюдения не было. Расследование ведут свыше 100 детективов, включая специалистов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

