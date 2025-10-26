На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель из Краснодара получил 17 лет за наезд на полицейского

Верховный суд утвердил 17-летний срок жителю Краснодара, сбившему инспектора ГАИ
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд приговорил водителя, сбившего сотрудника ДПС в Краснодаре в 2022 году, к 17 годам лишения свободы по статье о теракте и попытке завладения табельным оружием. Об этом говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел 28 февраля 2022 года на перекрестке улиц Красная и Буденного. По данным следствия, мужчина умышленно направил автомобиль на инспектора ДПС, а после пытался похитить его оружие. В результате полицейский получил тяжкий вред здоровью, а еще один человек — легкие травмы.

В материалах дела говорится, что обвиняемый мотивировал свои действия несогласием с решением о проведении специальной военной операции на Украине и участием в ней своего брата. Защита настаивала на переквалификации, утверждая, что произошедшее не сопоставимо по последствиям с поджогом или взрывом, однако суд счел доводы несостоятельными.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Апелляционный военный суд признал приговор законным, а коллегия по делам военнослужащих Верховного суда позднее окончательно его утвердила.

Ранее в Кузбассе осудили водителя, сбившего пристава и инспектора ГАИ.

